В Минфине рассказали, как правильно копить деньги

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Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко считает, что копить можно даже с небольшой зарплатой, главное – иметь желание и цель, сообщает News.ru.

По ее мнению, для каждого важно формировать свои накопления, так как они помогают пережить трудности и сохраняют финансовую стабильность человека.

"Важный принцип формирования накоплений – сначала заплати себе, отложи часть полученного дохода, к примеру, на депозит", – пояснила Бондаренко.

Эксперт отметила, что в вопросе накоплений важна регулярность. Периодичность можно выбирать любую, ту, которая будет наиболее комфортна для человека. Также она рекомендовала убирать накопленное из доступного оборота.

"В качестве инструмента для сбережений можно выбрать депозит в банке, покупку ОФЗ или ПИФов и другие", – уточнила Бондаренко.

Специалист добавила, что в зависимости от целей накопления нужно выбирать соответствующую форму. К примеру, для формирования подушки безопасности инструмент накоплений должен быть прост и удобен в использовании, чтобы при необходимости сразу снять необходимую сумму.

Ранее в Госдуме оценили угрозу обесценивания накоплений россиян. По словам председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, рублевым накоплениям граждан не грозит обесценивание, российская валюта демонстрирует укрепление.