В Госдуме оценили угрозу обесценивания накоплений россиян

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Рублевым накоплениям граждан не грозит обесценивание, российская валюта демонстрирует укрепление, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает News.ru.

"Ничего драматичного для российской валюты в ближайшее время я не вижу. Если отбросить геополитические факторы, все свидетельствует в пользу потенциального укрепления рубля", – сказал Аксаков.

Он отметил, что с началом вакцинации населения от COVID-19 пандемия пойдет на спад, а мировая экономика начнет восстанавливаться. По его словам, вырастет спрос на отечественные экспортные товары, что благотворно скажется на укреплении рубля.

Аксаков подчеркнул, что накопления нужно держать в той валюте, в которой планируется их тратить. Также, по его словам, сбережения можно хранить в разных валютах и в ценных бумагах.

Депутат добавил, что покупка недвижимости является не самым лучшим вариантом вложения средств. Он отметил, что недвижимость подешевеет, как только закончится программа льготной ипотеки.

За третий квартал текущего года объем досрочно погашенных ипотечных кредитов составил 524,8 миллиарда рублей. Это рекордный показатель по выплатам с опережением графика. Он вырос на 82,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в полтора раза по отношению ко второму кварталу 2020 года. Такого прироста досрочных выплат не было с 2018 года.

Ранее в России провели исследование, выделяющее регионы с наибольшими возможностями накопления на ипотеку. Отмечалось, что первоначальный взнос быстрее всего формировали жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Дольше всех копить на ипотеку пришлось жителям Северного Кавказа.

