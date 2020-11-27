Эксперт рассказал, стоит ли сейчас менять доллары на евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предложил вкладывать долларовые накопления в создание мультивалютной корзины, передает News.ru.
"Самый лучший вариант – это мультивалютная корзина, состоящая из евро, британского фунта, швейцарского франка и китайского юаня", – заявил Марчинский.
Эксперт отметил, что фунт стерлинг недооценили на рынке. Это связано с тем, что британская экономика была под давлением в связи с процессом Brexit.
Что касается швейцарского франка, то, по словам Марчинского, он считается самой крепкой валютой в мире. Эксперт отметил, что она пользуется спросом как защитный актив в периоды нестабильности в мировой экономике.
Финансист подчеркнул, что обмен валюты стоит осуществлять через валютную секцию биржи. При этом обменные пункты не нужно использовать, поскольку при этом придется заплатить 5–10% комиссии, заявил эксперт.
Он считает, что доллар продолжит снижение в связи с негативным отношением инвесторов в отношении американской валюты. Поэтому доллар будет находиться под давлением в ближайшее время, подчеркнул Марчинский.
Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин отмечал, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах 5%. Негативная динамика для американской валюты возможна, по мнению эксперта, если Джо Байден организует социалистическую революцию.
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