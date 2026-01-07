7 января православные христиане отмечают Рождество Христово, один из 12 важнейших праздников для верующих. О главных традициях и приметах этого дня – в материале Москвы 24

Вифлеемская звезда

Фото: ТАСС/EPA/Georgi Licovski

Согласно Новому Завету, за 9 месяцев до рождения Иисуса Христа Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил весть: родит женщина младенца – сына Всевышнего, царствие которого будет бесконечным. На тот момент Мария была замужем за Иосифом – Гавриил явился ему во сне, сказав, что жена родит ребенка от Святого Духа.

Младенец появился на свет в Вифлееме, куда супруги попали, чтобы поучаствовать в переписи населения. В переполненном городе для пары не нашлось места на ночлег, поэтому мужу и жене пришлось остановиться в пещере, которую использовали как загон для животных. Там и появился на свет Христос, а первой колыбелью ему послужили ясли – кормушка для скота.

Первыми новость о рождении Иисуса услышали простые пастухи. Узнав о чуде, они тут же отправились в пещеру, чтобы поклониться младенцу. В ту же ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда. Ее свет привел к новорожденному волхвов, которые принесли дары, полные глубокого смысла. Золото как царю, ладан как Богу и смирну – благовонное масло для погребения – как смертному.

И хотя Вифлеемская звезда сразу стала важным символом, сам праздник Рождества появился позже. До IV века во многих церквях его объединяли с Крещением и отмечали 6 января. Традиция отмечать праздник 25 декабря была утверждена папой римским Юлием I в 337 году.

По традиции 24 декабря, когда наступает сочельник, верующие служат мессу. В домах раскладывают сено, причем как на полу, так и под скатертью. Такой ритуал служит напоминанием о хлеве и яслях, где родился Иисус.

Несмотря на общую историю, представители Русской, Грузинской, Сербской, Иерусалимской и других церквей отмечают Рождество 7 января. Разница в датах – следствие использования разного календаря: большинство стран мира живет по григорианскому, в то время как эти церкви придерживаются старого, юлианского летоисчисления.

Очищение души и тела

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовка к Рождеству проходит заранее. С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост. В это время рекомендуется молиться, каяться, а также отказаться от молочных и мясных продуктов, алкоголя и развлечений. Считается, что такие ограничения позволяют очистить душу и тело.

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник. По традиции за стол нельзя садиться "до первой звезды", так верующие вспоминают о Вифлеемской, возвестившей о рождении Спасителя.

Сам праздник Рождества начинается ночью 7 января. Многие верующие идут в храм на праздничную литургию. После службы семьи устраивают богатую трапезу: по традиции к столу подают двенадцать блюд, что соответствует количеству апостолов. Среди угощений непременно должна присутствовать кутья – рисовая каша с изюмом и орехами, а также узвар – компот из сухофруктов с медом.

Также в Рождество принято зажигать свечи возле иконы Христа и поздравлять близких. Многие стараются провести время в кругу семьи, почитать молитвы, вспомнить библейские истории и помочь ближним. Особое значение поддержка нуждающихся приобретает в праздничные дни Святок. Они начинаются сразу после Рождества – 7 января – и продолжаются до 17 января, когда наступает Крещение.

В этот период рекомендуется не ругаться, не обижаться и не попадать под влияние плохих мыслей. Лучше посвятить время отдыху и душевному спокойствию.



Кроме того, рождественская ночь полна традиций. Одна из них – обряд колядования. Молодежь наряжается в яркие костюмы, ходит по улицам с песнями-поздравлениями и добрыми пожеланиями. Их ждут щедрые хозяева, готовые отблагодарить гостей сладкими гостинцами – печеньями, пирожками, фруктами и шоколадом.

Праздничные поверья этого праздника тоже дошли до наших дней. Например, считается, что 7 января определяет весь грядущий год: метель или иней предсказывают богатый урожай хлеба. Если же в этот день будет оттепель, то стоит ждать раннюю весну. Есть и другие приметы: встреча темноволосого мужчины в качестве первого гостя сулит удачу.

