Москвичам рассказали о благотворительных акциях в рамках проекта "Зима в Москве"

Все москвичи и гости города могут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка" в рамках нового сезона проекта "Зима в Москве". Все подробности – в нашем материале.

Время волшебства

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ежегодная благотворительная акция "Добрая елка" началась в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Она помогает исполнить мечты детей от 3 до 17 лет, которые являются подопечными некоммерческих организаций (НКО) и находятся в трудной жизненной ситуации. Среди них те, кто остался без попечения родителей, проходят лечение или живут в малообеспеченных семьях.

Чтобы принять участие, нужно снять шар с желанием ребенка с одной из специальных новогодних елок, которые установлены в более чем 100 городских локациях, или оставить заявку на сайте акции. После этого с будущим дарителем свяжется оператор для подтверждения. Затем представитель НКО согласует удобное время для передачи подарка ребенку.





Екатерина Драгунова председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Снимая шарик с желанием с одной из елок, участник акции дарит не просто подарок, а частичку тепла и веру в чудо тем, кому это особенно необходимо. Присоединяйтесь и почувствуйте, как добро возвращается.

Мечты детей разнообразны: от игрушек и книг до билетов на экскурсии и праздничных нарядов. Например, 5-летний Константин мечтает о школьном микроскопе с образцами.

"Я бы очень хотел, чтобы у меня был свой микроскоп, тогда я мог бы делиться с семьей не игрушками, а настоящими открытиями. Мама не работает, папа один у нас кормилец и не всегда успевает все покупать по нашим запросам, ведь всегда в первом ряду питание и одежда. Мы из малообеспеченной семьи и я хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил мне микроскоп, чтобы я развивался", – сказано в письме мальчика.

Акция продлится до 11 января. В частности, площадки расположены в парке "Зарядье", многофункциональном комплексе "Солнце Москвы", на Тверской площади и площади Революции, а также на окружных фестивальных площадках "Зимы в Москве". Также они установлены в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, отелях и других общественных пространствах. Ключевыми точками сбора подарков стали Центральный детский магазин на Лубянке и центр развлечений "Остров мечты", где можно оставить товары для творчества, книги и игрушки для многодетных семей.

"Добрая елка" проводится в Москве четвертый раз. Годом ранее в акции участвовали более 170 столичных НКО, а за все время существования проекта исполнилось около 4 200 детских желаний.

Больше добра

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Среди других благотворительных акций "Зимы в Москве" – сбор подарков в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Посылки формируют для детей в новых регионах России и участников специальной военной операции. Все желающие могут не только передать подарки, но и подписать открытки с теплыми пожеланиями адресатам. Помимо этого, помочь можно и приютам для животных.

Акция продлится до 28 февраля, а адреса пунктов сбора можно посмотреть на странице акции.

Помимо этого, экоцентры столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды проводят акцию "Письма добра" в поддержку военнослужащих. В каждом из них установлены почтовые ящики, куда москвичи могут опустить новогодние открытки с теплыми словами для участников спецоперации. Акция продлится до 30 декабря.





Елена Жаркова начальник управления экологического образования и просвещения департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Даже несколько строк способны согреть сердца военнослужащих в этот период. Особенно ценны детские послания – искренние рисунки и простые слова придают силы и напоминают, ради кого наши солдаты несут свою великую службу.

Также перед Новым годом в Москве проходит акция "Ход добра". Жители столицы могут передать военнослужащим, которые проходят лечение в госпиталях, настольные игры. Например, шашки, шахматы, нарды, лото, головоломки и маджонг. Также волонтеры примут тематические викторины, математические игры, игры с буквами и словами и современные игры разнообразных жанров. Главное, чтобы все настолки были новыми, в оригинальной упаковке. Подарки можно передать до 31 декабря в штабах по сбору гуманитарной помощи, павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" и волонтерских центрах "Доброе место".

А на ВДНХ 20 декабря с 13:00 до 19:00 пройдет благотворительный фестиваль "Елка добра и равных возможностей". Центром программы станет уникальная тактильная елка с ароматными игрушками, а насыщенная активность на свежем воздухе сделает день незабываемым для всей семьи. Кроме того, гости смогут создать парные подарки в специальной мастерской: один – для ребенка из детского дома, второй – для защитника Отечества в госпитале.

