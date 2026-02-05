Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла третий раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ИВиС ДВО РАН"/Юрий Демянчук

Вулкан Шивелуч произвел третий за сутки пепловый выброс на высоту 9 километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Шлейф пепла протянулся на 165 километров на северо-запад от вулкана. Красный код авиационной опасности продолжает действовать.

Шивелуч выбросил столб пепла на 11,5 километра над уровнем моря во вторник, 3 февраля. Шлейф пепла тогда протянулся на 80 километров на северо-запад от вулкана.

До этого вулкан произвел выброс пепла на 6 километров над уровнем моря в понедельник, 2 февраля. Тогда шлейф распространился на 70 километров к западу – северо-западу от него.

