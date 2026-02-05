Форма поиска по сайту

05 февраля, 10:50

Происшествия

Приморские врачи спасли мужчину, который провел 3 часа на морозе без сознания

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Врачи в Приморье спасли пациента, который около 3 часов находился на морозе без сознания. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Сообщается, что несчастный случай произошел в январе этого года. Мужчина, будучи одетым не по погоде, упал на скользкой дороге, получил тяжелые травмы и потерял сознание.

Пострадавшего обнаружили местные жители, после чего его в тяжелом состоянии экстренно доставили в Спасскую городскую больницу. Помимо переохлаждения, врачи выявили у мужчины рану головы, ушиб головного мозга и субдуральную гематому.

"Благодаря оперативной и профессиональной работе медицинских специалистов пациента удалось стабилизировать, привести в сознание и начать необходимое лечение. В настоящее время он находится в сознании и проходит терапию", – говорится в сообщении.

Прокуратура Приморья, в свою очередь, пообещала провести проверку по факту травмирования мужчины. Ведомство заявило, что установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям лиц, на которых возложена обязанность по содержанию и уборке данной территории, а также оценит полноту и своевременность принятых мер по ликвидации гололеда.

"По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", – добавили в прокуратуре.

Ранее врачи подмосковной больницы спасли 10-летнему мальчику ногу, которая попала в жернова снегоуборочной машины. Ребенок поступил в медучреждение со множественными рвано-ушибленными ранами левой стопы и голени, открытым переломом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением.

Хирурги обработали пациенту раны и обследовали их, чтобы определить степень поражения, проверить на наличие инородных тел, поврежденных тканей, сосудов и нервов. Кроме этого, врачи провели процедуру по сопоставлению костных отломков после перелома. Мальчика уже выписали из стационара.

медицинапроисшествиярегионы

