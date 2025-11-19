Травматолог Литвиненко назвал правила безопасного поведения во время гололеда

Москвичей призвали соблюдать осторожность из-за образования гололедицы 19 ноября. Какие простые правила помогут избежать травм в условиях скользких улиц, расскажем в нашем материале.

Аккуратнее везде

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сильная гололедица ожидается в столице утром 19 ноября, рассказал телеканалу Москва 24 синоптик Евгений Тишковец. По его словам, это связано с обильными осадками, которые выпали в городе за последнее время.





Евгений Тишковец синоптик За последние сутки на столицу обрушилось примерно 2,5 ведра дождевой воды на квадратный метр. Вся эта влага ночью замерзнет: температура – местами до -2 градусов. Представляете, какой будет каток на дорогах.

"Автомобилистам нужно быть внимательными. Честно говоря, я бы лично под утро в свою машину по возможности не садился. На дорогах будет очень скользко", – предупредил Тишковец.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы перешли на усиленный режим работы из-за дождей, которые прошли 17 и 18 ноября. По его словам, за два дня прогнозировалось выпадение 20 миллиметров осадков, что равно почти 40% месячной нормы для предпоследнего месяца в году.

Автомобилистам во время гололеда обычно рекомендуют отказаться от поездок по городу на летней резине. Тем, кто уже переобулся в зимние шины, советуют увеличить дистанцию и снизить скорость. Особенно опасными в таких погодных условиях становятся возвышенные участки дорог – эстакады, мосты и путепроводы. Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах за счет яркой одежды и световозвращающих элементов.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что в начале текущей недели погода в столице будет нестабильной. К примеру, в ночь на среду, 19 ноября, в столице похолодает до -2 градусов, тогда как днем столбик термометра зависнет в районе -1...+3. При этом в четверг ночью морозы усилятся до -3, однако днем потеплеет до +3...+5.

Базовые принципы группировки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Количество травм в период гололеда закономерно возрастает, напомнил в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Артем Катулин.

"Основная профилактика включает работу коммунальных служб: скалывание льда, посыпку песком и применение реагентов. Однако и самим пешеходам важно позаботиться о своей безопасности – в первую очередь задуматься о подходящей обуви", – сказал эксперт.





Артем Катулин кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Для пожилых особенно эффективны так называемые кошки – противоскользящие насадки на обувь, которые значительно снижают риск падения. Также можно использовать трости или специальные палки с шипами или крючками для лучшего сцепления с поверхностью.

Если же падение все же произошло, важно помнить о правилах первой помощи. При любой травме – будь то ушиб, растяжение или подозрение на перелом – к поврежденному месту следует как можно скорее приложить лед, отметил Катулин.

"Особенно внимательно нужно отнестись к черепно-мозговым травмам. Наиболее типичными же при падении являются повреждения конечностей: человек инстинктивно выставляет вперед руку, что часто приводит к переломам лучевой кости, а также повреждениям связочного аппарата голеностопных и плечевых суставов", – добавил специалист.

При этом вероятность и тяжесть травмы зависят в том числе от возраста человека. У пожилых риск переломов значительно выше из-за хрупкости костей, подчеркнул в беседе с Москвой 24 врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, при гололеде и гололедице безопаснее ходить в плотной и свободной одежде. Она может послужить дополнительной амортизацией при падении, смягчив удар, объяснил специалист.

"Полезно освоить и базовые принципы группировки. Важно постараться избежать удара головой и спиной: лучше постараться упасть на бок, распределив ударную нагрузку. И ни в коем случае нельзя выставлять прямые руки. Также имеет значение сама техника движения по скользкой поверхности. Если невозможно обойти опасный участок, идите по нему короткими шажками, наступая на всю стопу", – отметил Литвиненко.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог Колени следует слегка согнуть, а корпус – наклонить вперед. Эта поза не только улучшает устойчивость, но и готовит к возможному падению именно вперед, а не назад. Упасть вперед безопаснее, так как можно успеть сгруппироваться, подставив согнутые руки и колени, и избежать тяжелых травм, особенно головы.

Что касается оценки последствий, самостоятельно определить серьезность травмы не всегда возможно. Бывают случаи, когда человек после падения не чувствует сильной боли, но при этом есть незавершенный перелом или трещина в кости.

"Без помощи специалиста здесь не обойтись. Если возникают любые сомнения, необходимо обратиться в травмпункт", – добавил специалист.

Среди тревожных сигналов, однозначно требующих визита к врачу, он назвал ощущение трения костных отломков, неестественный изгиб конечности в месте удара или резкое ограничение подвижности сустава (что может указывать на вывих). В таких ситуациях для постановки точного диагноза почти всегда требуется рентген, заключил Литвиненко.

