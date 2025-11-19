Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Травматолог Литвиненко назвал правила безопасного поведения во время гололеда

Анатомия падения: как не получить травму во время гололеда в Москве

Москвичей призвали соблюдать осторожность из-за образования гололедицы 19 ноября. Какие простые правила помогут избежать травм в условиях скользких улиц, расскажем в нашем материале.

Аккуратнее везде

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сильная гололедица ожидается в столице утром 19 ноября, рассказал телеканалу Москва 24 синоптик Евгений Тишковец. По его словам, это связано с обильными осадками, которые выпали в городе за последнее время.

За последние сутки на столицу обрушилось примерно 2,5 ведра дождевой воды на квадратный метр. Вся эта влага ночью замерзнет: температура – местами до -2 градусов. Представляете, какой будет каток на дорогах.
Евгений Тишковец
синоптик

"Автомобилистам нужно быть внимательными. Честно говоря, я бы лично под утро в свою машину по возможности не садился. На дорогах будет очень скользко", – предупредил Тишковец.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы перешли на усиленный режим работы из-за дождей, которые прошли 17 и 18 ноября. По его словам, за два дня прогнозировалось выпадение 20 миллиметров осадков, что равно почти 40% месячной нормы для предпоследнего месяца в году.

Автомобилистам во время гололеда обычно рекомендуют отказаться от поездок по городу на летней резине. Тем, кто уже переобулся в зимние шины, советуют увеличить дистанцию и снизить скорость. Особенно опасными в таких погодных условиях становятся возвышенные участки дорог – эстакады, мосты и путепроводы. Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах за счет яркой одежды и световозвращающих элементов.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что в начале текущей недели погода в столице будет нестабильной. К примеру, в ночь на среду, 19 ноября, в столице похолодает до -2 градусов, тогда как днем столбик термометра зависнет в районе -1...+3. При этом в четверг ночью морозы усилятся до -3, однако днем потеплеет до +3...+5.

Базовые принципы группировки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Количество травм в период гололеда закономерно возрастает, напомнил в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Артем Катулин.

"Основная профилактика включает работу коммунальных служб: скалывание льда, посыпку песком и применение реагентов. Однако и самим пешеходам важно позаботиться о своей безопасности – в первую очередь задуматься о подходящей обуви", – сказал эксперт.

Для пожилых особенно эффективны так называемые кошки – противоскользящие насадки на обувь, которые значительно снижают риск падения. Также можно использовать трости или специальные палки с шипами или крючками для лучшего сцепления с поверхностью.
Артем Катулин
кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед

Если же падение все же произошло, важно помнить о правилах первой помощи. При любой травме – будь то ушиб, растяжение или подозрение на перелом – к поврежденному месту следует как можно скорее приложить лед, отметил Катулин.

"Особенно внимательно нужно отнестись к черепно-мозговым травмам. Наиболее типичными же при падении являются повреждения конечностей: человек инстинктивно выставляет вперед руку, что часто приводит к переломам лучевой кости, а также повреждениям связочного аппарата голеностопных и плечевых суставов", – добавил специалист.

При этом вероятность и тяжесть травмы зависят в том числе от возраста человека. У пожилых риск переломов значительно выше из-за хрупкости костей, подчеркнул в беседе с Москвой 24 врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, при гололеде и гололедице безопаснее ходить в плотной и свободной одежде. Она может послужить дополнительной амортизацией при падении, смягчив удар, объяснил специалист.

"Полезно освоить и базовые принципы группировки. Важно постараться избежать удара головой и спиной: лучше постараться упасть на бок, распределив ударную нагрузку. И ни в коем случае нельзя выставлять прямые руки. Также имеет значение сама техника движения по скользкой поверхности. Если невозможно обойти опасный участок, идите по нему короткими шажками, наступая на всю стопу", – отметил Литвиненко.

Колени следует слегка согнуть, а корпус – наклонить вперед. Эта поза не только улучшает устойчивость, но и готовит к возможному падению именно вперед, а не назад. Упасть вперед безопаснее, так как можно успеть сгруппироваться, подставив согнутые руки и колени, и избежать тяжелых травм, особенно головы.
Андрей Литвиненко
врач-ортопед, травматолог

Что касается оценки последствий, самостоятельно определить серьезность травмы не всегда возможно. Бывают случаи, когда человек после падения не чувствует сильной боли, но при этом есть незавершенный перелом или трещина в кости.

"Без помощи специалиста здесь не обойтись. Если возникают любые сомнения, необходимо обратиться в травмпункт", – добавил специалист.

Среди тревожных сигналов, однозначно требующих визита к врачу, он назвал ощущение трения костных отломков, неестественный изгиб конечности в месте удара или резкое ограничение подвижности сустава (что может указывать на вывих). В таких ситуациях для постановки точного диагноза почти всегда требуется рентген, заключил Литвиненко.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществопогодаистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика