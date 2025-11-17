Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные городские службы работают в усиленном режиме из-за непростых погодных условий. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра (17 и 18 ноября. – Прим. ред.) в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с прогнозом аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов города дежурят круглосуточно.

Отмечается, что системы водоотведения были проверены специальными бригадами заранее. Также очищены водоприемные решетки, колодцы, элементы дренажной системы и ливнестоки. Аварийные бригады отправлены в места возможного скопления воды.

Также специалисты защищают от ветра жилые и нежилые здания, объекты транспорта и торговли. Системы жизнеобеспечения находятся под контролем.

Горожан призвали быть внимательными, не укрываться от ветра под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Также следует проявить внимательность водителям. Необходимо избегать резких маневров и соблюдать правила дорожного движения.

В Московском регионе 17 ноября прогнозировались ледяные дожди. Днем прошел теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой, из-за чего было облачно, прошли осадки. Кроме того, они ожидаются и 18 ноября.

ЦОДД, в свою очередь, предупредил о возможных локальных ограничениях движения в Москве 18 ноября. В связи с этим автомобилистам порекомендовали пересесть на общественный транспорт, что поможет сэкономить время в пути.

