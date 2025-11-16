Ледяные дожди ожидаются в Московском регионе 17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ледяные дожди прогнозируются в Московском регионе 17 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 17-ое число температура опустится до минус 1–минус 3 градусов.

"Днем пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой, из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на западе и северо-западе Подмосковья – утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву", – подчеркнул синоптик.

При этом к вечеру значения поднимутся до плюс 2–5 градусов.

Кроме того, как рассказал метеоролог, во вторник, 18 ноября, в столице выпадет около 30% месячной нормы осадков, а к вечеру ожидается штормовой ветер.

"Во вторник в теплом секторе циклона будет пасмурно, временами дождь – прольется до 10-12 литров небесной воды на метр квадратный", – указал он.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимум температуры составил 4,3 градуса. На других метеостанциях города было от минус 2,4 на Балчуге до минус 6,8 в Бутово. В ТиНАО минимальная температура воздуха опускалась до минус 7,6 градуса.

