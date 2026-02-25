25 февраля, 14:42Шоу-бизнес
Суд в Сыктывкаре оштрафовал рэпера Гио Пику за песню, оскорбляющую полицейских
Фото: vk.com/giopika
Сыктывкарский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Гио Пику (настоящее имя – Георгий Джиоев. – Прим. ред.) по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
По данным ведомства, исполнитель, который пишет песни на криминальную тематику, презентовал в соцсети "ВКонтакте" композицию. В музыке присутствовала нецензурная лексика, а также негативная оценка деятельности сотрудников полиции.
В результате прокуратура провела проверку, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее Красногорский суд Подмосковья оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тысяч рублей по делу о разжигании вражды. Установлено, что юморист опубликовал в соцсетях видеозапись, использовав аранжировку певца Shaman "Я русский".
Однако комик изменил текст песни, применив словосочетание: "Я узкий". Проведенное психолого-лингвистическое исследование показало, что в клипе содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.
