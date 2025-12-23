Верховный суд разъяснил, что критика политиков не может считаться разжиганием ненависти

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Критика в отношении политических и религиозных деятелей не может считаться разжиганием ненависти. Такое постановление было принято на пленуме Верховного суда России.

По мнению инстанции, критика политиков, политических организаций, религиозных и идеологических объединений не рассматривается как возбуждение вражды или ненависти, если такие действия связаны с исполнением ими своих полномочий или иных действий, связанных с их статусом.

Кроме того, критика подпадает под статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") только в той ситуации, если она была высказана публично, включая СМИ и Сеть.

Непосредственно к самим действиям, которые разжигают ненависть, могут отнести выступления на митингах и собраниях, распространение листовок и плакатов, а также массовую рассылку. При этом под соответствующую статью УК РФ подпадают высказывания, которые утверждают или обосновывают необходимость геноцида, массовых репрессий или иных насильственных действий.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил россиян, что сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь административную или уголовную ответственность. Он напоминал, что чаты – это публичное пространство, в котором, как и в реальной жизни, нельзя никого оскорблять.

