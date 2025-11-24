Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября, 16:41

Происшествия

В Москве осужден мужчина, оклеветавший сотрудника полиции

Фото: depositphotos/andreyuu

В Москве осужден мужчина, оклеветавший сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В июне 2025 года правоохранитель заявил, что один из телеграм-каналов разместил фейковые сведения о нем. В сообщении было сказано, что полицейский владеет дорогой машиной и четырехкомнатной квартирой в элитном жилом комплексе в Москве. Однако на деле этого имущества у мужчины не было.

На опубликованных фотографиях были изображены объекты, которые принадлежат другому человеку. В результате установили мужчину, который ранее был осужден за получение незаконного денежного вознаграждения. По данным ведомства, именно он направил на электронную почту одного из телеграм-каналов фейковые сведения.

По факту произошедшего возбудили дело о клевете. Мировой судья района Кунцево признал виновным злоумышленника, распространившего порочащие честь и достоинство полицейского сведения, приговорив его к году и двум месяцам колонии строгого режима.

Ранее суд в Минске заочно признал виновным стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в публичном оскорблении и клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в разжигание расовой вражды. Его приговорили к шести годам колонии.

В январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

Читайте также


судыпроисшествиягород

