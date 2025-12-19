Лукашенко заявил, что Минск получит улучшенный ракетный комплекс "Полонез"

Фото: kremlin.ru

Белоруссия в ближайшие годы получит усовершенствованный ракетный комплекс "Полонез". Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Но мы должны сами это производить. Мы последний вариант своего "Полонеза" сделали сами. Значит, если умеем, надо его усовершенствовать", – отметил президент страны в ходе заседания Всебелорусского народного собрания.

По его словам, нужно защитить ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, чтобы они были еще точней и при необходимости "залетали бы в форточку".

Кроме того, Лукашенко указывал, что в стране оборудовали первые позиции для комплекса "Орешник". Позднее сообщалось, что "Орешник" заступил на дежурство.

По словам президента республики, ракетный комплекс не будет находиться постоянно в одном и том же месте. Он не стал раскрывать детали, но добавил, что "Орешник" будет барражировать по определенным точкам и сможет при необходимости прямо оттуда наносить удары.

