Лукашенко заявил, что "Орешник" в Белоруссии не будет находиться в одном месте

Фото: president.gov.by

Ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии не будет находиться в одном и том же месте. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Детали раскрывать мы не будем. <…> Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости. – Прим. ред.) нанести удар", – приводит слова белорусского лидера агентство Белта.

В августе Владимир Путин рассказал о постановке "Орешника" на серийное производство. Президент России отметил, что первое оружие уже поступило в войска страны, а вопрос о его поставках Белоруссии будет закрыт в 2025 году.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркивал, что не считает размещение "Орешника" на территории государства агрессивным шагом. По его словам, данное решение стало ответом на эскалацию в регионе и угрозы европейских стран.

Белорусский лидер также указал, что разговоры о ракетном комплексе прекратятся, если Европа "от этого отойдет", но она "не хочет". Он отмечал, ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре этого года.