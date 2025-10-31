Лукашенко подтвердил, что "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Его заявления передает агентство БелТА.

"Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с (президентом РФ Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, примем решение и бахнем", – объяснил он.

Белорусский лидер отметил, что "Орешник" является страшным оружием, и призвал страны Запада "не нарываться".

Ранее Лукашенко заявил, что не считает размещение "Орешника" в Белоруссии агрессивным шагом. Он подчеркнул, что данное действие является ответом на эскалацию в регионе и угрозы европейских стран.

Глава государства также указал, что разговоры о ракетном комплексе прекратятся, если Европа "от этого отойдет", но она "не хочет".

