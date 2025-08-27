Песков прокомментировал слова Лукашенко об ударе "Орешником"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в вопросе СВО занимает ответственную позицию, поэтому Вооруженные силы России бьют лишь по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления о возможностях удара ракетным комплексом "Орешник" по Киеву.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Путин отказался ударить "Орешником" по столице Украины. По его словам, целями атаки могли стать правительственные объекты страны, а также чувствительные для Киева точки. Президент Белоруссии связал решение российского коллеги с тем, что Москва настроена на мирное урегулирование конфликта.

"Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. <...> Эта позиция президента – она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше", – сказал Песков.

В свою очередь, лидер Украины Владимир Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по урегулированию конфликта, сообщил ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, гарантии безопасности должны быть представлены не только Киеву, но и Москве, поскольку безопасность России "находится под угрозой".

При этом Белый дом стремится завершить конфликт на Украине до конца этого года. Американская администрация рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения, отметил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.