Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с Владимиром Путиным. Об этом заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица в беседе с NBC News.

"Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным", – отметил он.

По словам политика, это является единственным путем для начала обсуждения территориальных вопросов.

Журналисты отмечают, что двусторонние переговоры должны стать следующим этапом работы по завершению конфликта на Украине. При этом трехсторонний саммит глава Белого дома Дональд Трамп готов провести только после личных переговоров Путина и Зеленского.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинского президента в попытке подорвать усилия по урегулированию конфликта "в стиле трюков "Квартала 95". Он напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий вести переговоры с Путиным.

При этом некоторые издания подчеркивают, что Путин может отказаться от двусторонней встречи. Источники журналистов обращают внимание, что проработка условий сделки, после которой Россия согласится на переговоры лидеров, означает для Москвы капитуляцию Киева.

