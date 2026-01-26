Елена Геворкян назначена исполняющей обязанности ректора МГПУ

Фото: mgpu.ru

Елена Геворкян назначена исполняющей обязанности ректора Московского городского педагогического университета (МГПУ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Геворкян работает в университете уже 17 лет. Она была проректором по научной работе, а также первым проректором. В пресс-службе отметили, что она глубоко погружена в процессы МГПУ, стратегию развития университета и образовательную повестку.

Кроме того, Геворкян является обладательницей премии правительства РФ за достижения в области образования, а также имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Игорь Реморенко сообщил, что уходит с поста ректора МГПУ. Он занимал эту должность с ноября 2013 года. Реморенко назвал университет "классным" и указал, что "ему еще немало чего предстоит".

