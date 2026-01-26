Ректор МГПУ Игорь Реморенко сообщил об уходе с поста

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко уходит с поста.

"Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали. Классный университет, ему еще немало чего предстоит", – написал Реморенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В июле 2013 года Реморенко был назначен исполняющим обязанности ректора вуза, а в ноябре – избран его ректором.

Ранее Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности худрука театра назначен музыкальный руководитель Александр Соловьев. Он работает в труппе Михайловского театра с 2020 года.