14 января, 20:11

Культура

Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Экс-директор Пушкинского музея Ольга Галактионова назначена директором Третьяковской галереи вместо Елены Проничевой. Об этом в мессенджере MAX сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

По словам министра, Проничева покинула пост по собственному желанию. Она поблагодарила бывшего директора Третьяковской галереи за труд и подчеркнула, что благодаря Проничевой открылись десятки экспозиций, а также новые знаковые площадки в Москве, Самаре и Калининграде.

"Высочайший уровень профессионализма и открытости. Верю, что мы еще с радостью вместе потрудимся!" – подчеркнула Любимова.

Между тем Пушкинский музей возглавит директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. Ранее она также работала руководителем департамента культурного наследия Минкультуры и замглавы департамента культуры Москвы.

Ранее стало известно, что режиссер Петр Орлов стал новым художественным руководителем Московского театра-студии имени Всеволода Шиловского. Пост директора учреждения заняла бывшая ближайшая помощница Шиловского Виктория Пархоменко, а исполнительным директором назначена Александра Валькова.

Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова

