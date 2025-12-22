Руководителем НИЦЭМ имени Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи назначен академик РАН Денис Логунов. Он ранее занимал должность заместителя директора по научной работе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Александр Гинцбург, который раньше был директором учреждения, продолжит работать в нем в качестве научного руководителя.

До этого Владимир Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Указ вступил со дня подписания.

На встрече с Королевым президент пожелал удачи на новой должности, а также посоветовал опираться на людей, знающих регион. По словам главы государства, в области много вопросов, которые требуют внимания.