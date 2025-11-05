Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил заместителя руководителя ФАС Виталия Королева исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, накануне Путин провел встречу с Королевым. Президент пожелал ему удачи на посту врио губернатора Тверской области. Путин посоветовал Королеву на новой должности опираться на людей, которые знают регион. Глава государства назвал Тверскую область центром русской земли. И отметил, что в регионе много вопросов, которые требуют внимания.

В свою очередь, Королев заявил Путину, что главным приоритетом для него при работе на новой должности станет повышение качества жизни людей и поддержка участников СВО.

Ранее губернатором Тверской области был Игорь Руденя, которого 29 сентября назначили полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Путин провел с ним личную встречу, в ходе которой Руденя и получил новую должность.

