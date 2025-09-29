Путин назначил Руденю полпредом президента в СЗФО

Фото: kremlin.ru

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер 29 сентября провел встречу с Руденей, в ходе которой тот и получил новую должность.

Руденя родился 11 апреля 1960 года в Оренбурге. В 1983-м окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, после чего продолжил обучение в Российской академии госслужбы при президенте России.

До 2005 года он занимал руководящие посты в агропромышленном комплексе Ленинградской области. С 2005-го перешел на федеральную службу, занимая должности в Минсельхозе, где в 2012-м стал замминистра.

В 2015 году Руденю назначили заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). В марте 2018-го он стал врио губернатора Тверской области, а в сентябре того же года был избран главой региона.

Ранее пост полпреда президента в СЗФО занимал Александр Гуцан. С 24 сентября он начал работу в должности генерального прокурора России, тем самым сменив Игоря Краснова. Последний назначен председателем Верховного суда вместо Ирины Подносовой, которая скончалась в июле 2025 года.