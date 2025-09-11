Путин назначил Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, согласно которому послом РФ в Южном Судане станет Александр Космодемьянский. Это следует из документа, размещенного на портале официального публикования нормативно-правовых актов.

Ранее стало известно об открытии в Южном Судане российского посольства.

До этого Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Помимо этого, дипломат будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главные задачи, которые Путин ставит перед Дарчиевым, – развивать отношения с США и отстаивать интересы России.

