11 сентября, 12:06Политика
Путин назначил Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, согласно которому послом РФ в Южном Судане станет Александр Космодемьянский. Это следует из документа, размещенного на портале официального публикования нормативно-правовых актов.
Ранее стало известно об открытии в Южном Судане российского посольства.
До этого Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Помимо этого, дипломат будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главные задачи, которые Путин ставит перед Дарчиевым, – развивать отношения с США и отстаивать интересы России.