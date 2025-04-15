Посольство России открылось в Доминикане

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Доминиканской Республике"

Посольство РФ открылось в Доминикане. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

Накануне, 14 апреля, глава МИД Доминиканы Роберто Альварес получил от чрезвычайного и полномочного посла РФ в республике Алексея Середина копии верительных грамот.

В конце прошлого года Россия и Доминикана обсуждали вопрос открытия прямых рейсов между странами. Как рассказал посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла, данный вопрос остается на повестке компаний и ведомств, которые являются ответственными по этой теме. Они работают над решением логистических проблем.

Также заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Россией Малайзия. Как отметил посол страны в Москве Чеонг Лун Лай, этой теме уделяется внимание на самом высоком уровне.

