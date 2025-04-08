Панама отозвала посла в России через два месяца после назначения

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МИД Панамы отозвал посла страны в Москве Холмана Делберта Катлина Тодда через два месяца после его официального вступления в должность. Об этом сообщает издание La Prensa со ссылкой на панамское ведомство.

В МИД подчеркнули, что должность посла свободно назначаема и сменяема, в связи с чем его увольнение не требует публичного обоснования. Пока остается неизвестным, кто будет назначен на пост посла Панамы в РФ.

Журналисты отмечают, что Катлин Тодд является кадровым дипломатом с большим опытом работы. По данным газеты, сотрудники МИД Панамы оказались шокированы внезапным решением руководства ведомства об увольнении дипломата.

Ранее МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Ноту об этом ведомство передало послу РФ в республике Олегу Озерову.

В середине марта МИД России заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе. Сотрудники силовых структур Молдавии, основываясь на информации о предполагаемой угрозе взрыва в здании посольства России в Кишиневе, на несколько часов полностью перекрыли доступ к территории дипломатического представительства.