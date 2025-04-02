Экс-премьер Польши Миллер возмутился поведением посла Украины

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Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер возмутился поведением посла Украины Василия Боднара. Свое мнение он высказал в эфире телеканала Polsat.

Боднар заявил, что если Польша не отправит свои войска на Украину, то ее не допустят к восстановлению страны.

"Если бы это было высказывание какого-то рядового политика, кого-то, кто не имеет значения, то можно было бы махнуть рукой", – заявил Миллер, добавив, что Польше не везет с украинскими послами.

Экс-премьер напомнил, что Варшава оказала Киеву значительную помощь не только в финансовом, но и техническом плане. На фоне этого высказывания представителя Украины показывают незначительность всех усилий республики, подытожил политик.

Ранее Генштаб Польши обнародовал информацию о том, что европейские страны разрабатывают различные сценарии возможной международной операции на территории Украины.

Известно, что в данный момент эти планы находятся на начальной стадии разработки. Детали будущих договоренностей не разглашаются, но, вероятно, они могут включать в себя различные сценарии операций и конфигурации сил, которые будут задействованы для обеспечения безопасности на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал встречу с "узким кругом стран", готовых направить свои военные подразделения на территорию страны. Речь идет о сухопутных, воздушных и морских компонентах. Ожидается, что очная встреча военных команд нескольких государств состоится 4 апреля.