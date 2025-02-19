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Польское издание Myśl Pоlska призвало власти страны прекратить конфронтацию с Россией и наладить отношения с Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет RT.

Свою позицию местные журналисты связывают с последними действиями президента США Дональда Трампа, который демонстрирует, что Запада и "единой Европы" не существует.

Авторы материала выражают надежду на скорейшее понимание правительством республики, что, отказываясь от взаимодействия с Россией в нынешних условиях, страна изолирует саму себя.

"Я верю, что действия новой администрации США в конечном итоге помогут нашей элите понять, что никакого Запада не существует <...> Есть только Польша", – говорится в статье.

Вместе с тем журналисты также призвали быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал звонок Трампа Путину ошибкой и заявил, что время для мирных переговоров еще не настало. Также политик отметил, что странам Евросоюза рано или поздно придется ввести свои войска на Украину.

Однако Польша не планирует отправлять своих солдат на Украину, заявлял до этого министр национальной обороны государства Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, республика, а также США могут направить в страну только свои коммерческие фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность, чтобы в будущем гарантировать таким образом Украине безопасность.