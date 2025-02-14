Министр нацобороны Косиняк-Камыш: Польша и США не отправят солдат на Украину

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Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, но не военнослужащих. Об этом заявил министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.

По словам польского министра, 95% техники, гумпомощи и вооружения проходит через логистический хаб в Польше. И это, считает он, роль страны – логическое обеспечение, а не направление собственных войск на Украину.

"То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, – это направить свои фирмы – польские и американские – в формате Joint venture на Украину", – передает его слова РИА Новости.

Косиняк-Камыш отметил, что хотел бы, чтобы Польша и Соединенные Штаты направили на Украину "фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность". По его мнению, инвестиции в Украину будет гарантией безопасности.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент уточнил, что Вашингтон хочет заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Киевом в обмен на продолжение финансовой поддержки.

Он пояснил, что такая договоренность станет сигналом для РФ и посланием для Штатов о том, что поддержка Украины отражает ценности и сотрудничество. Бессент счел данный договор важным с точки зрения видения президентом США Доналдом Трампом быстрого разрешения украинского конфликта.