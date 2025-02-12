Британия объявила о новой военной помощи Украине на 150 млн фунтов

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Лондон выделит Киеву 150 миллионов фунтов в качестве дополнительной военной помощи, передает агентство Reuters.

"Британия, созвавшая встречу стран-союзников в Брюсселе, заявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны", – говорится в публикации.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер объявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. Как отметил глава правительства Британии, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".

Между тем общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов с начала российской спецоперации. В частности, с февраля 2022 года США выделили более 62 миллиардов долларов. Остальные 57 миллиардов Украина получила со стороны других союзников.