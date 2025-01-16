Reuters: британский премьер объявил о передаче Украине новой системы ПВО

Фото: 123RF/designer491

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны, сообщило агентство Reuters.

Как выяснили журналисты, политик сделал соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Киеве, в которой также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил глава британского правительства, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".

Ранее западные СМИ сообщали, что украинское руководство оказалось разочаровано "осторожным" подходом Стармера относительно помощи Киеву. По данным журналистов, близкие к Зеленскому официальные лица выражали эти эмоции в частном порядке на протяжении нескольких месяцев.

Украинские политики полагают, что британский премьер следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не "подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно". Вместе с тем команда украинского лидера задается вопросом, почему действующий премьер-министр Великобритании, в отличие от своих предшественников, так долго не посещал Украину.