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Британский премьер-министр Кир Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом в четверг, 16 января, где планирует подписать договор о "100-летнем партнерстве" с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Associated Press.

Представители британского правительства отметили, что договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Также в рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.

Ранее сообщалось, что Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта. Детали переговоров держатся в секрете. Однако журналисты выяснили, что Стармер пока еще не полностью склоняется к такой инициативе, тогда как Макрон настойчиво продолжает продвигать данную идею.

Отмечается, что проблемы в переговорах между Францией и Британией вызывают риск эскалации конфликта, уровень угрозы для безопасности солдат и прочие более точные детали плана.

