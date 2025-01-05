Times: премьер Британии Стармер хочет убедить Трампа продолжить поддержку Киева

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Британский премьер-министр Кир Стармер намерен убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Украины вместо переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Times.

По данным газеты, Стармер полетит в США в конце января – начале февраля для переговоров с Трампом.

Отмечается, что премьер Британии не согласен с планом республиканца касательно пошлин на ввоз иностранных товаров в США. Одновременно с этим Стармер поддержит новую администрацию Белого дома в вопросах нацбезопасности.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет в короткие сроки завершить конфликт на Украине, добившись переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний выразил уверенность, что новый президент США хочет и способен добиться мирного разрешения конфликта.

Вместе с тем в Кремле отмечали, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа.