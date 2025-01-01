Зеленский уверен, что Трамп сможет решить конфликт на Украине

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет и способен добиться мирного разрешения украинского конфликта. Об этом президент Украины сообщил в своем новогоднем обращении к гражданам страны.

Зеленский добавил, что Трамп сможет принести мир и положить конец "агрессии Владимира Путина". По словам украинского лидера, первое невозможно без второго.

"Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. Я верю, что мы вместе с США способны принудить Россию к справедливому миру", – приводит РБК слова Зеленского.

Он подчеркнул, что Вашингтон был с Киевом с первых минут начала конфликта, и выразил надежду, что такая тенденция продолжится и в первые минуты мира.

По словам Зеленского, в его разговорах с американскими политиками, в числе которых был и Трамп, и действующий президент США Джо Байден, всегда говорилось о "победе Украины".

В заключение украинский президент заявил об успехах оборонной промышленности страны и поблагодарил союзников за военные поставки и финансовую помощь. Он также заверил жителей страны, что Украина когда-нибудь станет членом Евросоюза и НАТО.

Между тем, по данным СМИ, Украина может согласиться на мирный договор с Россией с учетом отказа от территорий в 2025 году. Владимир Зеленский, вероятно, пойдет на это в обмен на гарантии безопасности при поддержке США.

Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, речь идет о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.