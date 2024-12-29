Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения Трампа по Украине

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Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда избранного президента США Дональда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

"Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу "Тайм" от 12 декабря, то он ведет речь о "заморозке" боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам", – отметил министр.

Кроме того, Лавров обратил внимание, что у него нет информации о том, что США предпринимают какие-либо официальные шаги для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что до 20 января следующего года, инаугурации 47-го главы Штатов, политику государства определяет действующий президент, то есть Джо Байден.

В связи с этим, только администрация Байдена может вступать в контакты с РФ от имени США, напомнил глава МИД.

"Периодически это, как мы регулярно информируем, происходит, но речи о переговорах по Украине в таких контактах не идет", – подытожил министр.

Между тем Владимир Путин отмечал, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.