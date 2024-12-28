FT: Трамп хочет принудить Киев к миру без гарантий безопасности

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп навязывает Украине мир без гарантий безопасности, сообщает газета Financial Times.

"Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены", – указано в статье.

Авторы материала считают, что позиции Владимира Путина и Трампа похожи.

Между тем России поступил ряд предложений от разных стран по организации переговоров Путина и Трампа, сказал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Однако он не назвал государства, которые выдвинули такое предложение.

Избранный президент США также рассказывал, что ждет встречи с российским лидером по урегулированию конфликта на Украине. Но предпосылок для проведения такого мероприятия пока нет, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.