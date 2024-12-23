Ушаков: многие страны предлагали свои территории для встречи Путина и Трампа

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России поступило сразу несколько предложений от различных стран по организации переговоров Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, ответив на вопрос, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для встречи американского и российского лидеров. Его слова передает ТАСС.

Ушаков не стал называть страны, которые выдвинули соответствующее предложение. Он также заявил, что Вашингтон не связывался с Москвой для обсуждения возможного визита в РФ спецпосланника по Украине в администрации Трампа Кита Келлога.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Келлог планирует прилететь в январе в Киев, а также отправиться в Лондон, Париж и Рим. Кроме того, издание предположило, что спецпосланник по Украине может посетить Москву для "сбора информации".

Трамп ранее заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи Путина и Трампа пока нет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

