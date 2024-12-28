Песков: Путин не планирует контактов по Украине в январе

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Владимир Путин не планирует проводить контакты по украинскому урегулированию в первые дни января 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил так на вопрос о том, проводится ли подготовка к разговору с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Кроме того, он обратил внимание, что любая страна, занимающая нейтральную позицию, может стать местом для проведения переговоров по украинскому вопросу, а Словакия – не единственный возможный вариант.

"Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в разнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой", – отметил Песков.

Однако в настоящее время не удается определить направление мирного урегулирования конфликта на Украине из-за позиции властей в Киеве, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ. По его мнению, важно выйти на траекторию мирного процесса.

Ранее о готовности Словакии предоставить площадку для переговоров по Украине говорил Путин. По его словам, Россия не против этого. Путин добавил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине. По его словам, достижение целей специальной военной операции – задача номер один в будущем году.