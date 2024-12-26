Лавров заявил, что Франция несколько раз обращалась к России по теме Украины

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Париж несколько раз обращался к Москве по закрытым каналам с целью помочь наладить диалог по ситуации на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю", – приводит ТАСС его слова.

Лавров также обратил внимание, что при этом никто не настаивал на том, что в этом диалоге должна обязательно участвовать Украина, как этого требует Запад.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Владимир Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.

