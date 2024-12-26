Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда

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Перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда, нужны окончательные юридические договоренности. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью российским и иностранным СМИ, передает ТАСС.

Министр напомнил, что на эту тему было уже много сказано, в том числе Владимир Путин неоднократно об этом говорил на различных мероприятиях. Россию не может устроить "пустой разговор", подчеркнул Лавров.

"Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее", – пояснил глава российского МИД.

По его словам, России нужны окончательные юридические договоренности, фиксирующие все условия обеспечения безопасности и законные интересы соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей.

Кроме того, Россия не выдвигает предварительных условий насчет переговоров по урегулированию на Украине, это требование исполнить имевшиеся договоренности, подчеркнул Лавров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.