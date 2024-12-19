19 декабря, 22:06Политика
Шольц и Трамп признали, что конфликт на Украине длится слишком долго
Фото: ТАСС/ЕРА/CLEMENS BILAN;kremlin.ru
Конфликт на Украине длится слишком долго, в ходе телефонного разговора признали избранный президент США Дональд Трамп и немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе", – цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что Шольц и Трамп призвали найти путь к справедливому, честному и устойчивому миру.
В это же время РФ готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования конфликта, заявил Владимир Путин. Москве нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий, указывал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.