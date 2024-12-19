Шольц и Трамп признали, что конфликт на Украине длится слишком долго

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Конфликт на Украине длится слишком долго, в ходе телефонного разговора признали избранный президент США Дональд Трамп и немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе", – цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что Шольц и Трамп призвали найти путь к справедливому, честному и устойчивому миру.

В это же время РФ готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования конфликта, заявил Владимир Путин. Москве нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий, указывал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

