Путин заявил, что СВО стала серьезным испытанием для него и России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин признался, что почти три года специальной военной операции стали серьезным испытанием для него и всей России. Об этом он сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале", – сказал президент, добавив, что на фоне проведения СВО почти перестал смеяться и шутить.

Между тем Путин в рамках "Итогов года" заявил, что решение о начале спецоперации на Украине необходимо было принимать раньше 2022 года. По его словам, Россия начала СВО без особой подготовки, поскольку больше было невозможно терпеть и ждать ухудшения ситуации.

Кроме того, президент отметил, что Россия все ближе к решению задач спецоперации на Украине, однако нельзя загадывать, сколько она еще продлится. Путин обратил внимание на рост возможностей Вооруженных сил России, указав, что бойцы освобождают территорию квадратными километрами ежедневно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спецоперацию "абсолютным приоритетом". Он подчеркнул, что Россия должна обеспечить безопасность граждан и защиту их интересов. На данный момент, как заявил пресс-секретарь президента, СВО идет "своим чередом".