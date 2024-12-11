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Спецоперация является абсолютным приоритетом для России. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия должна обеспечить безопасность граждан и защиту их интересов. На данный момент, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, СВО идет "своим чередом". Песков также выразил уверенность в том, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал информацию от агентства Bloomberg, согласно которой администрация действующего президента США Джо Байдена хочет ввести более жесткие ограничительные меры в отношении экспорта российской нефти.

По его мнению, таким образом уходящая американская администрация пытается оставить после себя тяжелое наследство, обострив отношения с РФ.

"Действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом – мы с вами увидим вместе", – заключил Песков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также считает, что Байден хочет оставить Трампу "подарок" в виде максимально тяжелого наследства по Украине. По его мнению, Байден и его администрация содействуют эскалации на Украине, так как никаких других целей преследовать уже не могут.

Между тем венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз должен пересмотреть и отменить свои санкции против РФ. Ограничения не только повышают цены на энергоносители, но и подрывают конкурентоспособность ЕС, уточнил он. Теперь, по его словам, страны региона вынуждены закупать газ и электричество по завышенным ценам.

