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Процесс передачи власти между командами действующего главы Белого дома Джо Байдена и нового президента США Дональда Трампа проходит на профессиональном уровне. Об этом заявил советник нынешнего президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Вместе с тем он добавил, что позиции обеих команд не всегда совпадают по тем или иным вопросам.

"Наша задача от имени американского народа в том, чтобы обеспечить плавный переход, и мы намерены выполнить эту обязанность настолько неустанно и добросовестно, насколько возможно", – приводит слова Салливана РИА Новости.

Дональд Трамп и Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти, 27 ноября. Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

Действующий лидер США хочет оставить Трампу "подарок" в виде максимально тяжелого наследства по Украине, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, Байден и его администрация содействуют эскалации на Украине, так как никаких других целей преследовать уже не могут.