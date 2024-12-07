Суд в США прекратил дело Трампа о попытке удержать власть в 2021 году

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Федеральный суд столичного округа Колумбия остановил разбирательство по делу республиканца Дональда Трампа о якобы попытке сохранить свою власть в январе 2021 года после поражения на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение суда.

Председательствующая на процессе судья Таня Чаткэн заявила, что решила удовлетворить ходатайство правительства США от 25 ноября о прекращении дела.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против политика является большой победой для закона.

Одновременно с этим Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на недавнее решение действующего лидера США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.

По мнению адвокатов Трампа, аргументы Байдена по поводу помилования своего сына также применимы и к делу республиканца.