Штаб Трампа назвал прекращение дел против него победой законности

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В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против политика является большой победой для закона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности", – высказался директор Трампа по коммуникациям Стивен Чанг.

Суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство о прекращении дела против Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия без возможности обжалования.

Ранее спецпрокурор США Джек Смит обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть разбирательство по делу о попытке Трампа сохранить власть после выборов 2020 года. Он отметил, что ответчик займет пост лидера страны 20 января 2025 года, поэтому уголовное преследование стоит прекратить, так как Конституция страны прямо запрещает обвинять и преследовать действующего президента США.

До этого суд в Нью-Йорке также отложил вынесение приговора Трампу по делу о подделке деловой документации.