Спецпрокурор США попросил суд закрыть дело против Трампа о выборах 2020 года

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Спецпрокурор США Джек Смит обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть разбирательство по делу о попытке избранного президента Дональда Трампа сохранить власть после выборов 2020 года. Об этом говорится в электронной базе суда.

Уточняется, что ответчик займет пост лидера страны 20 января 2025 года, поэтому уголовное преследование стоит прекратить, так как Конституция страны прямо запрещает обвинять и преследовать действующего президента США.

В итоге дело о якобы предпринятой в январе 2021 года попытке сохранить власть не дошло до судебного разбирательства по существу.

Ранее Трамп заявлял, что считает ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году. При этом он до сих пор не признал свое поражение, настаивая на том, что выборы были сфальсифицированы.

Он уточнял, что в период его правления Штаты имели самую безопасную границу, а у самих американцев все было великолепно.

