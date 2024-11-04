Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно", – заявил он перед своими сторонниками на митинге в Пенсильвании.

Трамп до сих пор не признает поражение на выборах в 2020 году, настаивая на том, что выборы были сфальсифицированы. Он также высказывает сомнения в честности предстоящих выборов и заявляет, что теперь на каждом избирательном участке стоят "сотни юристов".

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Трампа ожидает "сокрушительная победа" на президентских выборах в США.

По его словам, досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы, по сравнению с показателями, зафиксированными в этот же день в 2020 году.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.