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В случае победы на выборах президента США Камала Харрис не сможет стать самостоятельным руководителем, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Камала глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама", – поделился политик своим взглядом на ситуацию.

При этом, по его словам, для России выборы нового американского лидера, которые состоятся 5 ноября, ничего не изменят. Это объсняется тем, что позиции кандидатов от обеих партий полностью отражают политику, направленную на необходимость поражения России.

Единственное, что, по мнению Медведева, будет значимо для российской стороны – это количество средств, которые новый глава государства выделит на "чужую далекую войну, для своего ВПК и для распила бандеровской сволочью".

В связи с этим, считает политик, "лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост –продолжать громить киевский нацистский режим".

Медведев высказался и о втором кандидате в американские президенты – Дональде Трампе. По словам зампреда Совбеза, в случае победы на выборах он не сможет остановить войну на Украине, поскольку окажется вынужден соблюдать все системные правила.

Ранее Медведев также усомнился, что Трамп мог в диалоге с Владимиром Путиным угрожать ударами по Москве. Таким образом он прокомментировал соответствующие слова американского политика, который заявил, что предупреждал российского лидера о таких последствиях, если РФ "будет преследовать Украину".